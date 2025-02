In vista della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan avrebbe intenzione di fare un tentativo per Rayan Ait-Nouri. I rossoneri, infatti, potrebbero salutare definitivamente Theo Hernandez, qualora non si trovi un accordo per il rinnovo di contratto con il terzino francese. Quest'ultimo si sta rendendo protagonista di una stagione ben al di sotto delle aspettative e questo avrebbe instillato qualche dubbio nella dirigenza del Diavolo, nonostante Geoffrey Moncada abbia recentemente rassicurato i tifosi in merito alla situazione rinnovi. Dovesse davvero dire addio il cast per sostituirlo è aperto e quello dell'algerino potrebbe essere un profilo appetibile.