Calciomercato Milan – Ag. Kerkez: “Può già andare in prima squadra”

Daniel Kaposi, agente di Milos Kerkez, nuovo acquisto della Primavera del Milan, ha parlato del trasferimento del terzino ungherese classe 2003 in rossonero ai microfoni di eto.hu: “Ci è stato detto che Milos potrà essere considerato per la prima squadra, diventando il vice di Theo Hernandez. Quindi c’è un motivo per lavorare, c’è una grande sfida”.

