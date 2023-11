Calciomercato Milan – Attaccante, due candidature in pole per gennaio

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan in vista della prossima sessione di trattative, quella di gennaio 2024 . Il Diavolo, come ormai evidente, sarà attivo tanto in difesa (servono un terzino sinistro e un centrale) quanto in attacco.

Calciomercato Milan, le due idee per il nuovo attaccante

Per quanto concerne l'attaccante, secondo il quotidiano torinese proseguono i contatti con il Montpellier per Akor Adams, classe 2000, centravanti nigeriano autore, finora, di 7 gol in 11 partite di Ligue 1. Preso la passata estate dai norvegesi del Lillestrøm, Adams sembrerebbe essere il candidato in pole position per aiutare Olivier Giroud in avanti.