Calciomercato Milan, accelerata per Ricci: fumata bianca in arrivo

Il Milan sta per acquistare dal Torino il centrocampista Samuele Ricci in questa sessione estiva di calciomercato: i dettagli dell'affare

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan - alla ricerca di rinforzi a centrocampo per questa sessione estiva di calciomercato - ha accelerato, in maniera decisiva, su Samuele Ricci, classe 2001, regista del Torino e della Nazionale Italiana.