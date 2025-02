Calciomercato Milan, Abraham via a fine stagione: lo vuole mezza Premier

Al termine della stagione il Milan potrebbe dire definitivamente addio a Tammy Abraham, che a sua volta potrebbe tornare in Premier League. I rossoneri, infatti, avevano deciso di acquisirlo alla della scorsa sessione di calciomercato estivo, per avere un altro attaccante oltre ad Alvaro Morata. Non solo, perché approfittando dell'interesse della Roma per Alexis Saelemaekers, la dirigenza del Diavolo aveva intavolato uno scambio che avrebbe dovuto accontentare tutti. Nel corso di questi mesi, però, il centravanti inglese non ha particolarmente convinto e sembra molto difficile il riscatto.