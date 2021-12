Calciomercato Milan – Abdou Diallo: i numeri del terzino senegalese | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Abdou Diallo: ecco i suoi numeri di questa stagione con il PSG

Abdou Diallo è solo l'ultimo di uno dei tanti difensori accostati al Milan . Nato a Tours, in Francia, ma naturalizzato senegalese, Diallo può ricoprire i ruoli di terzino sinistro e centrale di difesa. Il classe 1996 attualmente gioca nel PSG , ma può vantare un'importante esperienza europea in quanto ha già vestito anche le maglie di Monaco , Zulte Waregem , Magonza e Borussia Dortmund . Terzino sinistro e all'occorrenza difensore centrale, Diallo potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare ulteriormente la squadra allenata da Stefano Pioli .

Quest'anno il senegalese ha disputato due partite in Champions League con il PSG nella fase a gironi, mentre in Ligue 1 ha preso parte a 9 delle 19 gare di campionato in cui ha anche servito un assist. Inoltre Diallo ha disputato anche una partita in Coppa di Francia e ha preso parte al match di Supercoppa francese, finale persa contro i campioni in carica del Lille. Acquistato per 32 milioni di euro nel 2019 dal Borussia Dortmund, oggi il valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe essere considerato elevato in via Aldo Rossi. Milan, le top news di oggi: ultime su Adli. Sogno Luis Alberto?