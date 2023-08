Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Emissario a Porto per Taremi”

Il Milan ha individuato in Medhi Taremi , classe 1992 , bomber del Porto il suo rinforzo in attacco per questi giorni finali di calciomercato estivo. I negoziati, adesso, entrano nel vivo. Il Diavolo spera che i lusitani abbassino ulteriormente le proprie richieste economiche (partite da 30 milioni di euro e scese già a 25 ), venendo incontro ai rossoneri considerando anche il fatto che il contratto di Taremi con i 'Dragões' scadrà il prossimo 30 giugno 2024 .

Calciomercato Milan: Diavolo, avanti tutta per Taremi

Secondo quanto riferito stamattina, in Portogallo, da 'A Bola', un emissario del Milan si recherà direttamente a Porto per trattare con il Presidente del club biancoblu, Pinto da Costa, la cessione di Taremi. 'Record', altro quotidiano sportivo portoghese, ha anche aggiunto come Taremi sarà in campo questa sera, alle ore 21:15, a Vila do Conde, in occasione di Rio Ave-Porto, quinta giornata della Primeira Liga 2023-2024.