La stagione segue il suo corso, il Milan è in lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League (con un occhio sempre a quello che succede al vertice) e, intanto, i dirigenti sono già al lavoro per rinforzare l'organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri in vista dell'annata 2026-2027. Ovvero, la stagione che vedrà il Diavolo giocare nuovamente in Europa e, pertanto, serviranno giocatori di qualità e di esperienza per poter essere realmente competitivi sul doppio fronte fino alla fine. PROSSIMA SCHEDA