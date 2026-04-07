La stagione segue il suo corso, il Milan è in lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League (con un occhio sempre a quello che succede al vertice) e, intanto, i dirigenti sono già al lavoro per rinforzare l'organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri in vista dell'annata 2026-2027. Ovvero, la stagione che vedrà il Diavolo giocare nuovamente in Europa e, pertanto, serviranno giocatori di qualità e di esperienza per poter essere realmente competitivi sul doppio fronte fino alla fine. PROSSIMA SCHEDA
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Calciomercato Milan, si va verso un clamoroso ritorno in rossonero: pronti 30 milioni
Il Milan è alla ricerca di giocatori di qualità ed esperienza che possano rinforzare la rosa di mister Massimiliano Allegri nel prossimo calciomercato estivo. Attenzione, dunque a questo ritorno che farebbe davvero felici i tifosi rossoneri
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