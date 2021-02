Ex Milan: Niang passa all’Al-Ahly

M’Baye Niang, ex attaccante di Milan, Genoa e Torino, si è trasferito all’Al-Ahly, squadra saudita che ha sede a Gedda. Il franco-camerunense lascia il Rennes in prestito e giocherà nel campionato arabo fino al termine di questa stagione. L’attaccante, dunque, sarà la punta di diamante per la squadra allenata da Pitso Mosimane.

