Calciomercato Juventus – Ipotesi Depay: il punto della situazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS – È già successo e potrebbe risuccedere. La Juventus sembra intenzionata a puntare sul mercato su un altro giocatore che con un gol è stato decisivo all’eliminazione dalla scorsa Champions League. Si tratta di Memphis Depay, che nella scorsa sessione di mercato sembrava destinato a trasferirsi al Barcellona, ma che alla fine è rimasto al Lione, intenzionato a non fare sconti per l’olandese.

La valutazione è infatti di 45 milioni, ma Depay ha il contratto in scadenza nel 2021 e quindi già a febbraio potrebbe accordarsi a costo zero con un altro club. La Juventus è intenzionata a farsi sotto concretamente. Non solo per il prossimo anno, ma addirittura già per gennaio.

Ovviamente il presupposto sarebbe uno sconto da parte del Lione nei confronti della Juventus. I due club hanno ottimi rapporti e potrebbero venirsi incontro. Come? Inserendo anche Houssem Aouar nella trattativa. Per il francese il prezzo è altissimo, così a quella già alta base si potrebbe aggiungere una cifra scontata per Depay. Il costo totale potrebbe essere di circa 95 milioni. Ipotesi di mercato, lavori in corso in casa bianconera.

