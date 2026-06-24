L'esterno dell'Atalanta era a un passo dai nerazzurri per sostituire Dumfries ma l'irruzione dei Blues e un ingaggio monstre cambiano il destino del classe 2005
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La grande operazione dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato è praticamente saltata in modo clamoroso: Marco Palestra, laterale destro classe 2005 di proprietà dell'Atalanta ma nell'ultima stagione in prestito al Cagliari, non si trasferirà in nerazzurro. È ormai praticamente fatta, infatti, per il suo trasferimento lampo in Premier League, dove indosserà la maglia del Chelsea.
L'accordo saltato tra Inter e Atalanta: le cifreEppure, dopo circa un mese di intense trattative, l'Inter e la dirigenza dell'Atalanta avevano trovato un accordo definitivo per il passaggio di Palestra alla corte di Cristian Chivu. Il giocatore, ormai entrato stabilmente nel giro della Nazionale Italiana, sembrava promesso sposo nerazzurro sulla base di cifre importantissime:
- Costo del cartellino: 50 milioni di euro complessivi (divisi in 45 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus).
- Contratto per il giocatore: 2,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, a salire, per i successivi cinque anni (con scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2031).
Inter e Atalanta erano d'accordo su tutto, così come l'Inter e l'entourage di Palestra avevano già l'intesa in pugno. Perché, allora, non si è concretizzato l'affare? Il motivo è purtroppo semplice: è piombato improvvisamente in scena il Chelsea, e quando entrano in campo le big della Premier League per le squadre italiane c'è davvero poco da fare.
Il blitz del Chelsea e la super offerta ad Alessandro LucciI 'Blues' inglesi hanno effettuato un rilancio immediato, promettendo alla 'Dea' una cifra persino più alta rispetto a quella dei milanesi: 55 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Ma, soprattutto, il club londinese ha giocato il proprio jolly decisivo sull'ingaggio per l'esterno nativo di Buccinasco (MI).
All'agente del calciatore, Alessandro Lucci, il Chelsea ha prospettato sul piatto uno stipendio monstre di ben 6 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di un'offerta fuori mercato per la Serie A, che ha letteralmente spiazzato, in senso del tutto positivo, tanto il procuratore quanto lo stesso giocatore.
La telefonata di Xabi Alonso e il mercato dell'Inter da rifareI quali, ovviamente, hanno accettato di buon grado la ricchissima proposta e si preparano, dunque, all'approdo definitivo di Palestra nel campionato più bello, intenso e ricco d'Europa. Il nuovo manager del Chelsea, Xabi Alonso, ha già parlato personalmente in via telefonica con il giocatore, spiegandogli il progetto tattico: intende utilizzarlo su ambedue le fasce.
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