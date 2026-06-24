La grande operazione dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato è praticamente saltata in modo clamoroso: Marco Palestra, laterale destro classe 2005 di proprietà dell'Atalanta ma nell'ultima stagione in prestito al Cagliari, non si trasferirà in nerazzurro. È ormai praticamente fatta, infatti, per il suo trasferimento lampo in Premier League, dove indosserà la maglia del Chelsea.

L'accordo saltato tra Inter e Atalanta: le cifre

Costo del cartellino : 50 milioni di euro complessivi (divisi in 45 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus).

: 50 milioni di euro complessivi (divisi in 45 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus). Contratto per il giocatore: 2,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, a salire, per i successivi cinque anni (con scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2031).

Eppure, dopo circa un mese di intense trattative, l'Inter e la dirigenza dell'Atalanta avevano trovato un accordo definitivo per il passaggio di Palestra alla corte di Cristian Chivu. Il giocatore, ormai entrato stabilmente nel giro della Nazionale Italiana, sembrava promesso sposo nerazzurro sulla base di cifre importantissime:

Inter e Atalanta erano d'accordo su tutto, così come l'Inter e l'entourage di Palestra avevano già l'intesa in pugno. Perché, allora, non si è concretizzato l'affare? Il motivo è purtroppo semplice: è piombato improvvisamente in scena il Chelsea, e quando entrano in campo le big della Premier League per le squadre italiane c'è davvero poco da fare.

Il blitz del Chelsea e la super offerta ad Alessandro Lucci

I 'Blues' inglesi hanno effettuato un rilancio immediato, promettendo alla 'Dea' una cifra persino più alta rispetto a quella dei milanesi:del ragazzo. Ma, soprattutto, il club londinese ha giocato il proprio jolly decisivo sull'ingaggio per l'esterno nativo di Buccinasco (MI).

All'agente del calciatore, Alessandro Lucci, il Chelsea ha prospettato sul piatto uno stipendio monstre di ben 6 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di un'offerta fuori mercato per la Serie A, che ha letteralmente spiazzato, in senso del tutto positivo, tanto il procuratore quanto lo stesso giocatore.

La telefonata di Xabi Alonso e il mercato dell'Inter da rifare

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I quali, ovviamente, hanno accettato di buon grado la ricchissima proposta e si preparano, dunque, all'approdo definitivo di Palestra nel campionato più bello, intenso e ricco d'Europa. Il nuovo manager del Chelsea,, ha già parlato personalmente in via telefonica con il giocatore, spiegandogli il progetto tattico: intende utilizzarlo su ambedue le fasce.Per l'Inter la beffa è di quelle pesanti e brucianti: adesso la dirigenza nerazzurra dovrà correre ai ripari e trovare rapidamente un'altra soluzione sul mercato per sostituire degnamente, precedentemente ceduto al Real Madrid per la cifra di 20 milioni di euro.