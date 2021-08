Calciomercato Inter – Di Marzio: “Ultimi dettagli per Lukaku al Chelsea”

Secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Romelu Lukaku è vicinissimo a far ritorno al Chelsea: il punto della trattativa

Romelu Lukaku non sarà più un calciatore dell'Inter. Dopo solamente due stagioni e uno scudetto conquistato, 'Big Rom' è pronto a far ritorno al Chelsea, club con il quale ha già militato nella stagione 2011-2012 e nel 2013, senza lasciare il segno a Londra. Secondo Gianluca Di Marzio, si stanno limando gli ultimi dettagli per il trasferimento dell'attaccante belga ai 'blues'. "Ultimi dettagli per Romelu Lukaku al Chelsea: 115 milioni di euro all'Inter senza giocatori nell'affare", queste il tweet pubblicato dal giornalista di Sky.