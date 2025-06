Hakan Calhanoglu potrebbe andare via dall'Inter in questo calciomercato estivo: ha una ricca offerta dai turchi del Galatasarary. Le ultime

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Hakan Calhanoglu, classe 1994, centrocampista turco dell'Inter ed ex rossonero, potrebbe lasciare i nerazzurri in questa sessione estiva di calciomercato.