Calciomercato Inter, accordo trovato per Vidal: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Arturo Vidal attende da giorni, ora sembra arrivato l’accordo finale. Il cileno ex Juventus si è liberato dal Barcellona, ed è pronto a riabbracciare Antonio Conte, stavolta in nerazzurro. Vidal pronto a vestire la maglia dell’Inter.

Ecco i dettagli dell’accordo: tra domani e lunedì l’arrivo a Milano, poi visite e firma. Contratto di due anni per il calciatore, fino al giugno 2022. Guadagnerà 6 milioni di euro netti, con opzione per rinnovare per un potenziale terzo anno. L’Inter dovrebbe pagare al Barcellona circa 1 milione di euro di indennizzo, più bonus.

