Una doccia fredda per il popolo rossonero, o forse no. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un rapporto pronto blindarsi, oggi sembra essere arrivato al capolinea: Rafael Leão e il Milan stanno andando verso i saluti.

Milan, i retroscena di Moretto su Leao

A parlare e a svelare i retroscena della rottura tra il portoghese il club rossonero è stato il noto esperto di mercatoche, intervenuto sul canale YouTube diha voluto parlare di alcuni dettagli molto importanti che dipingono un quadro inaspettato.

Secondo quanto riferito da Moretto, tra gennaio efebbraio Leao è stato molto vicino a rinnovare il proprio contratto con il club rossonero: il Milan, infatti, aveva preparato una bozza concreta, pur restando nei parametri del tetto salariale e le sensazioni erano positive, ma poi qualcosa si è rotto e la firma non è mai arrivata:

“A gennaio-febbraio Leao è stato veramente molto vicino a prolungare il contratto con il Milan. Il Milan aveva lì pronta questa proposta di rinnovo che sicuramente non andava a sforare i limiti salariali del club rossonero, non avrebbe superato i 7 milioni netti bonus compresi che già sta percependo Leao, ma c’erano situazioni positive che agevolavano il calciatore da un punto di vista economico, oltre che a prolungare un contratto che attualmente è in scadenza nel 2028. Il Milan, non rinnovando il contratto di Leao, dovrà trovare una soluzione quest’estate. Su Leao resta forte la Turchia: ad oggi i club turchi sono quelli più interessati. Poi Premier League e Arabia sono soluzioni che potranno venire fuori nelle prossime settimane”.