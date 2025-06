Calciomercato, il Milan spera che Theo Hernández accetti l'Al-Hilal

L'Al-Hilal offre 30 milioni di euro più 5 di bonus al Milan per il cartellino di Theo Hernández, mentre, al giocatore, uno stipendio di oltre 15 milioni di euro netti a stagione per tre anni . Il Diavolo ha già detto sì all'Al-Hilal e si auspica che anche il francese si convinca.

Oltre a quella dell'Atlético Madrid (trattativa non andata a buon fine), per ora non sono arrivate offerte sul tavolo di Giorgio Furlani. Il CEO rossonero vuole almeno 20 milioni di euro più bonus per lasciarlo partire, ma spinge per l’affare con gli arabi, decisamente la proposta economica migliore arrivata in sede questa estate.