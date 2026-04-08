Calciomercato, il Milan mette nel mirino il 'Nuovo Musiala': la situazione

In vista della prossima stagione, il Milan vuole operare sul mercato sia per profili di esperienza, che per giovani di prospettiva. Secondo l'osservatore Marco Palma, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Mert Komour, talento tedesco classe 2005 che in patria viene già considerato "Il nuovo Musiala". Di seguito, il suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio'.
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Calciomercato Milan, occhi puntati sul “Nuovo Musiala”: ecco di chi si tratta
"Mert Komur (17-07-2005), trequartista dell'Augusta. Origini turche per questo nazionale Under 21 tedesco che sta ben impressionando in Bundesliga. Fantasioso, dotato di tecnica di base di altissimo livello, essendo ambidestro è molto imprevedibile nella giocata. Grande velocità che gli consente di esprimersi bene anche da esterno d'attacco. Prodotto delle giovanili del Monaco, a quattordici anni si è trasferito all'Augusta dove velocemente è diventato uno dei protagonisti della prima squadra. In nazionale sin dalla rappresentativa Under 15, è un giocatore molto moderno e seguitissimo sul mercato, in Italia è attenzionato da Napoli e Milan. Somiglianza: Jamal Musiala (Bayern Monaco). Valore di mercato: 15 milioni €"
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