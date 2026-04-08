Calciomercato, il Milan mette nel mirino il 'Nuovo Musiala': la situazione

Calciomercato, secondo l'osservatore Marco Palma il Milan avrebbe acceso i fari sul "Nuovo Musiala": chi è e come gioca

"Mert Komur (17-07-2005), trequartista dell'Augusta. Origini turche per questo nazionale Under 21 tedesco che sta ben impressionando in Bundesliga. Fantasioso, dotato di tecnica di base di altissimo livello, essendo ambidestro è molto imprevedibile nella giocata. Grande velocità che gli consente di esprimersi bene anche da esterno d'attacco. Prodotto delle giovanili del Monaco, a quattordici anni si è trasferito all'Augusta dove velocemente è diventato uno dei protagonisti della prima squadra. In nazionale sin dalla rappresentativa Under 15, è un giocatore molto moderno e seguitissimo sul mercato, in Italia è attenzionato da Napoli e Milan. Somiglianza: Jamal Musiala (Bayern Monaco). Valore di mercato: 15 milioni €"