Calciomercato, i movimenti delle big: Roma, c’è Oliveira. Juve su Tanganga

Nonostante la 21^ giornata di Serie A in corso, le big del campionato italiano continuano ad operare sul mercato. Ci sono delle novità in casa Roma per quanto riguarda il possibile acquistato di Sergio Oliveira, mentre il Napoli avrebbe individuato il sostituto di Lorenzo Insigne. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.