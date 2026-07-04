Il calciomercato estivo sta entrando nella sua fase più calda e le strategie del Milan iniziano a dare frutti pesanti. I rossoneri hanno infatti piazzato un pesantissimo sorpasso ai danni del Napoli nella corsa a Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000 di proprietà della Lazio. L'affondo milanista ha letteralmente rovinato i piani di Massimiliano Allegri, ufficializzato proprio ieri sulla panchina azzurra e privato di uno dei suoi obiettivi primari.

I dettagli di questo scenario di mercato sono stati svelati dall'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio nel corso del podcast 'Caffè Di Marzio', realizzato in collaborazione con il suo sito ufficiale e TuttoMercatoWeb. Il giornalista ha confermato la solidità dell'accordo totale già raggiunto tra il club rossonero e il calciatore biancoceleste, evidenziando una posizione di netto vantaggio per Via Aldo Rossi.

La chiave strategica: il Milan e i vantaggi del Decreto Crescita

Nell'operazione che dovrebbe portare lo spagnolo a Milano, la dirigenza rossonera potrà beneficiare di un importantissimo alleato finanziario. Il Milan continuerà infatti a sfruttare iper l'ingaggio di Gila. Questa agevolazione consente al club di risparmiare sensibilmente sulle tasse legate allo stipendio lordo del giocatore, permettendo di offrire cifre competitive sul netto senza appesantire troppo il bilancio societario.

Risolta la questione sul fronte giocatore, resta da completare l'incastro economico con la Lazio. Il Presidente Claudio Lotito si conferma un osso duro e chiede una cifra complessiva di 30 milioni di euro (suddivisi in 25 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus). Una valutazione decisamente alta per un calciatore con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, ma giustificata dagli accordi presi nel 2022: i capitolini dovranno infatti versare ben il 50% dei proventi della cessione nelle casse del Real Madrid.

Il blocco del Napoli: Di Marzio svela il perché del sorpasso

"Il Napoli deve rispettare determinati parametri, non dimentichiamo che lo scorso gennaio ha avuto un mercato a saldo zero. Oggi è nella condizione di non poter chiudere questa operazione, se non legandola ad altre uscite. Ora vedremo se riuscirà in qualche modo a recuperare il terreno, magari con lo stesso Gila, ma è chiaro che diventa difficile quando le concorrenti si chiamano Milan o Inter".

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Il Napoli si era mosso con larghissimo anticipo sia su Gila che sull'esterno israeliano Anan Khalaili (finito invece nel mirino dell'Inter), ma si è visto costretto a frenare improvvisamente a un passo dalla chiusura. Di Marzio ha spiegato chiaramente i motivi di questo stallo strutturale dei partenopei:Mentre gli azzurri restano imbrigliati nella necessità di dover prima cedere i propri esuberi, il Milan accelera i contatti con l'ambiente laziale per limare gli ultimi dettagli. L'obiettivo della dirigenza milanista è chiudere la trattativa nel minor tempo possibile, regalando al nuovo corso tecnico un tassello difensivo di assoluto valore e prospettiva.