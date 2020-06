Calciomercato Fiorentina – Joe Barone: “Thiago Silva? Vi spiego”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Da qualche giorno si parla con insistenza di un forte interesse della Fiorentina per Thiago Silva, che presto si svincolerà dal PSG per scadenza di contratto. Sul difensore brasiliano, 36enne, c’è anche il Milan, oltre che Everton e Lione tra le altre. A tal proposito, ecco le dichiarazioni del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, sull’interesse viola per il forte difensore brasiliano.

“Sono notizie che si leggono sui giornali. Lavoriamo ogni giorno con Pradè… Abbiamo tante partite da giocare, poi vediamo il mercato dell’estate cosa ci porterà. Thiago Silva è un nome conosciuto, altissimo livello, ma rimane solamente quello al momento“.

