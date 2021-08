Calciomercato – Dalla Spagna: “Il PSG vuole anche Cristiano Ronaldo”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il PSG vorrebbe anche l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo

Un Paris Saint Germain insaziabile sul mercato. Dopo aver acquistato Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum e Lionel Messi, l'edizione odierna del quotidiano sportivo spagnolo 'As' ha lanciato una vera e propria bomba. Stando a quanto riporta il giornale, nella mente del presidente Al-Khelaifi ci sarebbe l'intenzione di acquistare anche Cristiano Ronaldo. Da precisare, però, non durante questa campagna estiva ma il prossimo anno. 'As', infatti, sostiene che Kylian Mbappé non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022, motivo per il quale il PSG virerebbe su Ronaldo, anch'egli in scadenza di contratto nel 2022 con la Juventus. Se tutto ciò dovesse realizzarsi, il prossimo anno la squadra parigina potrebbe avere un attacco composto da Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Milan, le parole d'amore di Brahim Diaz. Ecco cosa ha detto.