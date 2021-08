Brahim Diaz: “Sono molto felice al Milan. E’ un top club. Su Ibra…” (Video)

Brahim Diaz, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole del trequartista spagnolo

Sul suo grande tiro contro il Real Madrid: "Il portiere ha fatto una grande parata, ma alla prossima partita faccio gol. Ho fatto il "tiroagiro" così come si dice in Italia, ma il portiere ha fatto bene. Con la Juventus ho fatto gol. In questa stagione darò tutto per fare gol, assist e soprattutto aiutare la squadra".

Sulla partita vinta 3 a 0 contro la Juventus: "E' stata una gara molto importante per me e per la squadra. La Juventus è una squadra forte, ma noi abbiamo giocato una grandissima partita. Quel match è stato importante per me per proseguire al meglio il finale di stagione".