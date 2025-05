Nell'ultimo calciomercato estivo il Milan aveva ceduto Lorenzo Colombo , classe 2002 , in prestito all' Empoli : un'operazione conclusa con un diritto di riscatto in favore del club toscano.

La stagione del centravanti di Vimercate, però, non è stata eccelsa, al pari di quella della sua squadra: finora, 7 gol e 2 assist in 42 partite tra Serie A (dove gli azzurri sono in corsa per la salvezza) e Coppa Italia (corsa conclusa in semifinale).