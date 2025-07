Calciomercato, ci siamo per Jashari al Milan: sarà presto rossonero

Calciomercato Milan, sprint per Jashari — Tutti segnali che lo spingono in direzione Milan. Oltre a Jashari, altri due giocatori del gruppo belga sono stati autorizzati a non partecipare alla trasferta tra Scozia e Inghilterra: uno è Maxim De Cuyper, ieri ufficializzato dal Brighton e l'altro è Chemsdine Talbi, altro talento diretto in Premier League, al Sunderland.

Tre indizi fanno una prova: in Belgio sono rimasti i giocatori che non faranno parte del Bruges della prossima stagione. Jashari ha parlato con il club, ha comunicato al Bruges la sua volontà di andare al Milan ed è rimasto fermo sulle sue posizioni. Così come, apparentemente, anche le due società sono rimaste ferme sulle loro durante questa trattativa.

Il Milan crede di aver riconosciuto il valore del giocatore con un’offerta complessiva, parte fissa e bonus, tra i 30 e i 35 milioni di euro. Jashari, miglior giocatore dell’ultimo campionato belga, in fin dei conti ha frequentato la Champions League solo nella stagione appena conclusa.

La Jupiler Pro League non è considerata un torneo d’élite, e prima ancora Ardon si era messo in luce nel Lucerna, campionato svizzero. Per questo Il Milan ritiene la propria proposta in linea con il talento e le prospettive di crescita di Jashari, senza dover rilanciare ancora. Al Bruges è stato ribadito: è la proposta definitiva, prendere o lasciare. Il Milan non aspetterà molto per la risposta.

La resistenza del Bruges si sta indebolendo — Il Bruges, ufficialmente, non si è ancora spostato dalla richiesta di 35 milioni di euro di base fissa, a cui aggiungere i bonus. Il passo indietro lo ha fatto lasciando Jashari fuori dagli impegni della squadra, però. Per questo, ha commentato la 'rosea', la resistenza belga, già testata dal Milan nell’affare Charles De Ketelaere nel 2022, sembra ormai indebolita.

Nei primi giorni della prossima settimana l'incastro potrebbe completarsi, con Jashari pronto a prendere il volo per Milano. Il Milan non aspetterà di cedere uno dei mediani attualmente in rosa come pensava di fare in un primo momento. Penserà a cedere Yunus Musah in Premier League senza che la dinamica influisca sulla trattativa per Jashari. Un affare che procederà in parallelo.