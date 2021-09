Calciomercato – Ceccarini: “Il Milan è in attesa di una risposta da Kessié”

Niccolò Ceccarini, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Kessié: tra rinnovo e alternative, ecco le sue parole

Intervenuto con un editoriale per 'Tuttomercatoweb.com', Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro di Franck Kessié. Questo il pensiero del giornalista. "Il Milan è sempre in attesa di una risposta da Kessié. La questione rinnovo al momento si è bloccata e il club rossonero inevitabilmente si sta guardando intorno per valutare un sostituto per il futuro. Al momento non ci sono trattative vere e proprie ma una riflessione su quali potrebbero essere le opportunità. È chiaro che molto dipenderà dal budget a disposizione. E allora andiamo a vedere quali potrebbero essere le occasioni offerte dal mercato. Una di queste è William Carvalho del Betis Siviglia classe ‘92, legato al club spagnolo fino a giugno 2023. Un altro nome interessante è quello di Corentin Tolisso, in passato anche nel mirino della Juventus. Il vantaggio qui è che il francese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022". Spezia-Milan, segui con noi la diretta testuale della partita.