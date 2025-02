Calciomercato Milan - Calabria al Bologna è in chiusura

L'operazione potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Per 'Sky Sport', il Bologna pagherà al Milan un indennizzo di circa 2 milioni di euro per ottenere il cartellino di Calabria con cinque mesi di anticipo sulla naturale scadenza del vincolo dell'ex ormai ex capitano milanista con il club di Via Aldo Rossi.