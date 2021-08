Calciomercato – Bertolacci ad un passo dal ritorno al Genoa | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Bertolacci sarebbe vicino ad un trasferimento al Genoa: il punto della trattativa

Andrea Bertolacci è pronto a far ritorno al Genoa. Secondo i colleghi di 'TuttoMercatoWeb.com', l'ex centrocampista del Milan è destinato a non proseguire la sua avventura in Turchia con il Fatih Karagumruk. La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca.