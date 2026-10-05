Brahim Diaz, fantasista ex Milan, sta trovando poco spazio al Real Madrid; si è ritrovato in fondo nelle gerarchie dell’allenatore Jose Mourinho e il Fenerbahce prepara il colpo a gennaio.

Riserva di lusso

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Addio vicino?

Ritorno di fiamma?

In questi primi due mesi di Mourinho al Real, il trequartista marocchino, non sta trovando molto spazio. Solamente due partite da titolare e altrettante apparizioni dalla panchina, non abbastanza per Brahim; che in queste poche presenze ha sfornato un assist.Per Brahim sarà molto difficile scalare le gerarchie. In estate sono arrivati diversi profili su cui il Real sta puntando: il primo è Diomande, acquisto più caro della storia del club, giocatore voluto fortemente da Mourinho; il secondo è l’esperto Bernardo Silva, giocatore con un palmares ricchissimo, ormai già diventato un titolare fisso di questa squadra.Data la situazione attuale, Brahim starebbe pensando di separarsi dai Blancos, il contratto del marocchino è in scadenza giugno 2027, ciò significa che da gennaio possono già iniziare i contatti con altri club; come riportato dal portale turco Fanatik, il Fenerbahce sembra il club più interessato al giocatore.Brahim Diaz potrebbe essere il giocatore che manca a questo Milan; brevilineo e tecnico, ama stare nel mezzo spazio e si sposerebbe perfettamente con lo stile tattico di Amorim. Oltre che essere un giocatore qualitativamente sopraffino, è anche un giocatore abile nel pressing e nel dialogare con i compagni; conosce già l’ambiente ed è innamorato di questa squadra. Potrebbe essere lui il tassello mancante nella squadra di Amorim?