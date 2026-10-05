Brahim Diaz sembra essere in uscita dal Real Madrid. Il Fenerbahce prepara il colpo a gennaio. Milan, perché non pensare al suo ritorno?

Redazione PM
- Milano

Brahim Diaz, fantasista ex Milan, sta trovando poco spazio al Real Madrid; si è ritrovato in fondo nelle gerarchie dell’allenatore Jose Mourinho e il Fenerbahce prepara il colpo a gennaio.

Riserva di lusso

In questi primi due mesi di Mourinho al Real, il trequartista marocchino, non sta trovando molto spazio. Solamente due partite da titolare e altrettante apparizioni dalla panchina, non abbastanza per Brahim; che in queste poche presenze ha sfornato un assist. Per Brahim sarà molto difficile scalare le gerarchie. In estate sono arrivati diversi profili su cui il Real sta puntando: il primo è Diomande, acquisto più caro della storia del club, giocatore voluto fortemente da Mourinho; il secondo è l’esperto Bernardo Silva, giocatore con un palmares ricchissimo, ormai già diventato un titolare fisso di questa squadra.

Brahim Díaz (attaccante Real Madrid ed ex Milan) è un obiettivo di calciomercato del Fenerbahçe

Addio vicino?

Data la situazione attuale, Brahim starebbe pensando di separarsi dai Blancos, il contratto del marocchino è in scadenza giugno 2027, ciò significa che da gennaio possono già iniziare i contatti con altri club; come riportato dal portale turco Fanatik, il Fenerbahce sembra il club più interessato al giocatore.

Ritorno di fiamma?

Brahim Diaz potrebbe essere il giocatore che manca a questo Milan; brevilineo e tecnico, ama stare nel mezzo spazio e si sposerebbe perfettamente con lo stile tattico di Amorim. Oltre che essere un giocatore qualitativamente sopraffino, è anche un giocatore abile nel pressing e nel dialogare con i compagni; conosce già l’ambiente ed è innamorato di questa squadra. Potrebbe essere lui il tassello mancante nella squadra di Amorim?

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