Barcellona, è fatta per Kessié: ha sostenuto le visite e firmato il contratto

Franck Kessié è un nuovo calciatore del Barcellona. Lo riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, secondo il quale il centrocampista ivoriano ha sostenuto le visite mediche nei giorni scorsi a Lugano. E' già arrivata la firma sul nuovo contratto: il numero 79 ormai ex Milan percepirà 7 milioni di euro l'anno per i prossimi quattro anni. Nel contratto sono presenti anche dei bonus facilmente raggiungibili. Dunque il classe 1996 lascerà il Milan al termine di questa stagione a parametro zero dopo aver giurato amore ai rossoneri nel corso della scorsa estate.