Baiocchini: “Romagnoli lontano dal rinnovo, verrebbe sostituito da Botman”

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Alessio Romagnoli

Salvo clamorosi colpi di scena, Alessio Romagnoli dirà addio al Milan al termine di questa stagione. Arrivato a Milano nel 2015, il capitano dei rossoneri potrebbe lasciare i rossoneri dopo sette stagioni. Ad oggi, infatti, l'ex Roma e Sampdoria non ha rinnovato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi, in quanto l'offerta ricevuta è inferiore rispetto a quanto percepito negli ultimi anni. Un'offerta al ribasso probabilmente dovuta al fatto che il difensore di Anzio non si più un calciatore di 'prima fascia' nella rosa di Stefano Pioli. Da quando è arrivato Tomori, infatti, Romagnoli spesso si è accomodato in panchina, con Simon Kjaer che ha continuato a giocare titolare al fianco del difensore inglese.