Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

La stagione rossonera è appena iniziata e di pari passo con la preparazione si muove anche il calciomercato. Il Milan si è già mosso con decisione, portando in rossonero Ramos e Gila per una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni. Le operazioni in entrata del Diavolo, però, non sembrano esser destinate a terminare qui: le voci continuano a rincorrersi e i nomi accostati ai rossoneri sono diversi.

Marco Amelia, ex portiere rossonero, è intervenuto nei giorni scorsi sul canale YouTube di Pellegatti, dove ha parlato, tra le altre cose, di qualche suggestione di mercato che il Milan, a suo dire, dovrebbe prendere in considerazione:

"C'è un giocatore che prenderei al Milan ed è Pellegrini, che in questo momento è libero in attesa del rinnovo con la Roma. Lorenzo è un ragazzo serio, per bene, lavoratore, che secondo me tecnicamente negli spazi stretti è veramente forte. Sta aspettando il rinnovo con la Roma, lui vorrebbe rimanere. Però se tu mi dici un giocatore che in questo momento al Milan può migliorare il contesto, secondo me è Pellegrini"

Pellegrini è quindi il primo nome sulla lista di Amelia, che lo ritiene perfetto per far fare il salto di qualità alla trequarti rossonera. Il ruolo di centrocampista offensivo è uno dei più attenzioni da Amorim, che vorrebbe dal mercato almeno un altro interprete che possa giocare sotto la punta: ecco che il calciatore giallorosso potrebbe fare al caso del Diavolo, anche se sembra intenzionato a rimanere nella sua Roma. 33 presenze totali per lui nella scorsa stagione, condite da 7 reti e 4 assist: un bottino niente male, anche se lontano dal livello che ha mostrato di poter raggiungere. Il rapporto con l'ambiente romanista sembra essere ai minimi storici a causa delle ultime stagioni in penombra, tuttavia il suo futuro potrebbe essere nuovamente a tinte giallorosse.

Non solo Pellegrini: ecco l'altra suggestione dalla Roma

La Roma ha un Ghilardi che nel modo di gioco di Gasperini fa un po' fatica. Secondo me lui è veramente un difensore che a livello di tattica individuale ne sa, cioè lo sa far bene, quindi andrei a prendere anche lui che magari nella Roma quest'anno sì ha giocato, ha dovuto adattarsi, ma partiva sempre in secondo piano. Mi dispiacerebbe perché sono due giocatori (Pellegrini e Ghilardi ndr) della Roma, però secondo me il Milan ha bisogno di questi giocatori in questo momento, soprattutto italiani".

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Amelia però non si è limitato a suggerire un solo calciatore per il Milan: l'altra suggestione arriva sempre dai capitolini e riapre il ruolo di difensore centrale.Ghilardi, secondo l'ex portiere, sarebbe il profilo ideale per la difesa rossonera. Un difensore centrale che a Roma parte spesso in secondo piano ma il cui talento rimane indiscussoin questa stagione è sceso in campo perin tutte le competizioni, guadagnandosi il suo spazio soprattutto nel girone di ritorno. Il Milan è alla ricerca di un altro difensore centrale e, secondo Amelia, Ghilardi potrebbe essere il profilo giusto.