Allenatore Milan – Via Pioli dentro Rangnick: decisione ormai presa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il Milan avrebbe ormai deciso di cambiare allenatore per la prossima stagione: tutte le strade portano a Ralf Rangnick. Il profilo del tedesco è quello rincorso da diversi mesi da Elliott e da Ivan Gazidis, fortemente convinti che ci sia bisogno di una rivoluzione per dare una scossa decisiva e positiva per il club.

Sia chiaro che questa decisione non oscura quanto fatto di buono da Stefano Pioli in questa stagione. Anche la proprietà rossonera avrebbe dato il suo parere positivo sull’ex Fiorentina, capace di risvegliare due giocatori non al centro del progetto come Samu Castillejo e Ante Rebic, ma semplicemente non viene considerato il leader giusto per la costruzione di un nuovo ciclo. I non pochi passi falsi del Milan (ultimo quello casalingo contro il Genoa) hanno fatto riflettere i piani alti, che hanno ormai deciso di mettere fine alla sua avventura rossonera a fine stagione.

Ralf Rangnick, dal canto suo, starebbe studiando l’italiano per ben sei ore al giorno. Uno meticoloso come lui non può farsi trovare impreparato sulla lingua. I contatti proseguono ormai da mesi, anche se ancora non ci sono cifre su eventuali accordi e non si è parlato neanche del budget di mercato a disposizione. L’unico ostacolo è rappresentato dal suo contratto in essere con il Lipsia, in scadenza nel 2021, che però non sembra tale da poter compromettere il suo approdo in Italia. Dunque sembra ormai chiaro: Via Pioli dentro Rangnick, è lui l’uomo scelto per la rinascita del Milan. Intanto Paolo Maldini potrebbe rimanere al Milan: ecco perché, continua a leggere >>>