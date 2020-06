Allenatore Milan – Rangnick, lo stratega in silenzio è già al lavoro

CALCIOMERCATO MILAN – Quaranta giorni e poi sarà rivoluzione. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan, attraverso Ivan Gazidis, sta pianificando uno stravolgimento interno che toccherà tutte le aree della società. Le ultime indiscrezioni parlano di nuovi contatti tra l’amministratore delegato e Ralf Rangnick, in cui sono stati fatti ulteriori passi avanti.

Rangnick vorrebbe controllare ogni cosa, cioè dagli allenamenti fino alla gestione di calciomercato, inserendo in società delle figure di riferimento a lui congeniali. Un ruolo da allenatore-dirigente insomma, una figura che fino a questo momento non si è mai vista in Italia. Nello staff entreranno dei dirigenti italiani che collaboreranno con Geoffrey Moncada e Hendrik Almstadt. Scontato a questo punto l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Resta da capire solo come sarà l’addio dell’ex capitano, se con una separazione concordata o con le dimissioni.

Rangnick, come detto, concorderà con Gazidis anche le strategie del mercato, poichè ci sono dei giocatori che sono ritenuti imprescindibili e altri invece sacrificabili per migliorare il bilancio e per avere più incassi da poi spendere negli acquisti. Donnarumma, Calhanoglu, Theo Hernandez e Bennacer con ogni probabilità resteranno, mentre sono da valutare le posizioni di Paqueta e Kessie.

Scontato invece l’addio di Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe chiesto 6 milioni di euro netti l’anno per rinnovo. Rangnick comunque, secondo i media tedeschi, non ha ancora firmato il suo contratto con il Milan. Lo farà probabilmente a fine campionato. A PROPOSITO DI THEO HERNANDEZ, IL TERZINO GIURA AMORE AL CLUB ROSSONERO, CONTINUA A LEGGERE >>>