Dalla Spagna fanno sapere come il prescelto dal Milan per il ruolo di prossimo allenatore sia Xavi: e lui avrebbe fatto sapere che ...

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile addio anticipato di Sérgio Conceicao e, in tal caso, attenzione al possibile arrivo al Milan di Xavi come nuovo allenatore. Quella che porta all'ex Barcellona è una pista di cui si è già parlato in estate e anche nei giorni dell'addio di Paulo Fonseca, ma ora potrebbe tornare prepotentemente di moda. La sconfitta contro il Bologna, infatti, ha messo una pietra tombale sulla stagione del Diavolo, che si era già complicata parecchio con l'eliminazione dalla Champions League per mano del modesto Feyenoord. Si è vociferato di un possibile salto di Mauro Tassotti come traghettatore, ma tutte le opzioni possono essere plausibili.