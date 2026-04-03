Dopo le dimissioni di Gravina, di Buffon a seguito dell'ennesimo fallimento del calcio italiano che salterà per la terza edizione di fila il Mondiale, è iniziato il toto allenatore per chi sarà il successore sulla panchina dell'Italia di Gattuso. Tra i nomi più caldi al momento sembrerebbero esserci quelli di Mancini, Conte e Allegri. Abbiamo scritto un paio di approfondimenti nella giornata di ieri parlando di come il Milan debba in tutti i modi trattenere Allegri (qui il primo, qui il secondo). Ma parliamo per l'ipotesi: se il richiamo dell'Italia dovesse essere troppo forte per Allegri che strada potrebbe prendere il Milan per la panchina? Eccone quattro. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan Allegri da blindare, ma se partisse? Ecco quattro nomi per l’allenatore rossonero
Allenatore Milan, Allegri da blindare, ma l'ipotesi che possa salutare deve essere tenuta in considerazione. Ecco quattro nomi per un possibile futuro dei rossoneri