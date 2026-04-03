Dopo le dimissioni di Gravina, di Buffon a seguito dell'ennesimo fallimento del calcio italiano che salterà per la terza edizione di fila il Mondiale, è iniziato il toto allenatore per chi sarà il successore sulla panchina dell'Italia di Gattuso. Tra i nomi più caldi al momento sembrerebbero esserci quelli di Mancini, Conte e Allegri. Abbiamo scritto un paio di approfondimenti nella giornata di ieri parlando di come il Milan debba in tutti i modi trattenere Allegri (qui il primo, qui il secondo). Ma parliamo per l'ipotesi: se il richiamo dell'Italia dovesse essere troppo forte per Allegri che strada potrebbe prendere il Milan per la panchina? Eccone quattro. PROSSIMA SCHEDA>>>