L’agente di Cambiaso conferma: “Il Milan lo voleva, ma la Juventus…”

Giovanni Bia, agente del terzino della Juventus Andrea Cambiaso, ha confermato l'interesse estivo del Milan per il suo assistito

Nella giornata odierna l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo 'X', ha raccontato un retroscena relativo all'interesse del Milan per Andrea Cambiaso. In merito alla questione sono arrivate conferme anche da parte dell'agente del terzino della Juventus, Giovanni Bia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'tuttojuve.com'. Oltre a parlare del tentativo portato avanti dal club rossonero, l'operatore di mercato ha rivelato le cifre richieste dai bianconeri per lasciarlo partire. Ecco, dunque, le sue parole.