Matthaus: “Todibo? E’ il miglior difensore che ho visto negli ultimi anni”

CALCIOMERCATO MILAN – Lothar Matthaus, ex calciatore di Inter e Bayern Monaco, ha parlato alla Bild di Jean-Clair Todibo, obiettivo di mercato del Milan per la difesa.

“E’ il miglior centrale difensivo che ho visto da tempo a questa parte. Sarebbe un buon rinforzo per il calcio tedesco, per la Bundesliga e per lo Schalke 04. A vent’anni è calmo, ha soluzioni diverse, sempre. E’ un gran talento”. Intanto si profila uno scambio tra Milan e Roma, continua a leggere >>>

