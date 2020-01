Calciomercato Milan – Possibile scambio tra Under e Suso con la Roma

CALCIOMERCATO MILAN – Una sessione di calciomercato così intensa a gennaio è difficile da ricordare. Il Milan rivoluziona tutto. Potrebbe arrivare l’addio anche di Suso, che nelle ultime settimane ha deluso e non poco. Lo spagnolo, secondo Nicolò Schira, piace moltissimo alla Roma. Il numero 8 del Milan, tuttavia, ha sempre un valore pari alla sua clausola rescissoria: 40 milioni. I rossoneri non paiono intenzionati a fare sconti. Così, i giallorossi potrebbero proporre Cengiz Under come contropartita. Il turco era già stato sondato dal Milan. La valutazione è molto simile, ballano meno di 5 milioni, che potrebbero essere inseriti tramite bonus in favore del Milan. Così, questo ipotetico scambio prende sempre più quota.

