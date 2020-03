Dall’Inghilterra – Anche il Milan su Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Sky Sport UK, anche il Milan sarebbe sulle tracce del difensore dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka. Il giovane difensore classe 1999, oltre a Liverpool e Arsenal, avrebbe ricevuto attenzioni anche dal Bel Paese. Secondo quanto riporta Sky Sport, sul francese dell’Eintracht Francoforte ci sarebbero gli occhi anche di Milan e Inter. In questa stagione N’Dicka ha giocato 25 partite tra campionato e coppe, segnando anche una rete in Europa League.

