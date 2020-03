Calciomercato – Milik in partenza? Il Napoli punta Jovic del Real Madrid

CALCIOMERCATO – Arkadiusz Milik è il nome nuovo per l’attacco del Milan per la prossima stagione, viste le sempre meno probabilità che Zlatan Ibrahimovic possa rimanere. Il polacco è in scadenza nel 2021 e ancora non ha trovato col club l’accordo per il rinnovo di contratto. Qualora Milik dovesse partire, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Luka Jovic del Real Madrid, che in Spagna non è riuscito ad ambientarsi.

Il serbo – in estate cercato anche dal Milan di Boban e Maldini – non ha saputo incidere coi Blancos, e ieri ha abbandonato la quarantena spagnola per tornare a Belgrado dove lo aspettava la fidanzata. Secondo la Gazzetta, il Milan potrebbe proporre al Napoli uno scambio per arrivare a Milik: ecco di chi si tratta>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android