Calciomercato Milan – Raiola ha proposto Lingard del Manchester United

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, mentre è al lavoro per cercare di vendere al miglior offerente Jesús Suso, il procuratore sportivo Mino Raiola avrebbe proposto, al Milan, di prendere Jesse Lingard, classe 1992, esterno offensivo inglese del Manchester United.

L’operazione Lingard, per il club di Via Aldo Rossi, potrebbe avere costi contenuti in quanto il calciatore, nel giro della Nazionale dei Tre Leoni, è sotto contratto con i ‘Red Devils‘ soltanto fino al 30 giugno 2021. Fin qui, in stagione, Lingard ha totalizzato 27 presenze totali con la formazione di Ole Gunnar Solskjaer, con un gol ed un assist in 1.321 minuti giocati.

Intanto, sul fronte arrivi, è ormai ufficiale quello del nuovo portiere, il bosniaco Asmir Begović, il quale, oggi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

