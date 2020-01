Calciomercato Milan – Lipsia su Suso: ecco l’offerta dei tedeschi

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Jesús Suso, esterno offensivo spagnolo, classe 1993, avrebbe manifestato la voglia di lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato ma, al momento, non ci sono grandi club sulle tracce del nativo di Cadice.

La pista più concreta, per ora, sembra essere il Lipsia, capolista della Bundesliga tedesca: il club di proprietà della ‘Red Bull‘, però, non offre al Milan più di 20 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi, la scorsa estate, avevano rifiutato, per Suso, offerte quasi doppie da Roma e Fiorentina.

Forte, pertanto, il rischio di vendere Suso svalutato. Intanto ecco perché non si è concretizzato lo scambio tra Milan e Inter che avrebbe coinvolto Franck Kessié e Matias Vecino: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android