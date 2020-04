Calciomercato Milan – Onana: “Grazie Ajax, ma la mia intenzione è chiara”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina i quotidiani sportivi in edicola hanno parlato dell’interesse del Milan per André Onana, classe 1996, portiere camerunense dell’Ajax, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, nel caso in cui i rossoneri dovessero cedere in estate il loro estremo difensore titolare, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Onana, valutato dai ‘Lancieri‘ di Amsterdam circa 35 milioni di euro, ha parlato del suo futuro professionale ad ‘AD‘ aprendo, di fatto, alla sua partenza dall’Olanda, dov’era arrivato nell’estate 2015 proveniente dalle giovanili del Barcellona. Ecco le parole del numero 24 biancorosso:

“Ho vissuto cinque belle stagioni qui, però è arrivato il momento di fare il passo successivo. Non fraintendete, sono molto felice all’Ajax e grato al club. Ma siamo arrivati a questo accordo l’anno scorso. Ancora non so cosa succederà, ma la mia intenzione è chiara“.

Sono tanti, però, i portieri che potrebbero sostituire Donnarumma nella stagione 2020-2021. CLICCA QUI PER SCOPRIRLI TUTTI, CON I RELATIVI SCENARI >>>