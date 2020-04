Calciomercato Milan – Ibrahimovic ancora in Serie A, il Bologna spera

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, vorrebbe continuare a giocare in Serie A anche nella prossima stagione sportiva. Meglio se al Milan.

Il nativo di Malmö, comunque, potrebbe valutare altre soluzioni qualora non si dovesse trovare un accordo con il Diavolo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno.

Ecco perché, secondo ‘Il Resto del Carlino‘ oggi in edicola, il Bologna di Sinisa Mihajlovic non avrebbe ancora abdicato del tutto per il cartellino di Ibrahimovic, restando vigile e pronto ad approfittare di eventuali aperture. NUOVO OBIETTIVO PER LA DIFESA ROSSONERA: VAI ALLA NEWS >>>