Calciomercato Milan – Bellanova piace ad Atalanta e Verona

CALCIOMERCATO MILAN – Raoul Bellanova, terzino destro italiano classe 2000, passato la scorsa estate dal Milan, club in cui era cresciuto, al Bordeaux, nella Ligue 1 francese, potrebbe rientrare in patria in questa sessione invernale di calciomercato.

Lo ha riferito la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, che ha spiegato come su Bellanova (appena 63′ in campionato in questa stagione alle dipendenze di Paulo Sousa), ci siano due club di Serie A, l’Atalanta e l’Hellas Verona. Rifiutate, invece, le offerte di Genoa e Spal.

Intanto novità, sul fronte mercato in entrata, per il possibile arrivo di Jean-Clair Todibo al Milan: continua a leggere >>>

