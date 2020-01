Calciomercato Milan – Di Marzio: “Entro 24-48 ore la risposta di Todibo”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha fornito ai microfoni di ‘Sky Sport‘ gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Jean-Clair Todibo, difensore francese che il Milan vorrebbe prelevare dal Barcellona.

Una risposta definitiva, dal giocatore e dal Barça, per Di Marzio è attesa nel giro di 24-48 ore. Sul giocatore c’è anche il Monaco nella Ligue 1 francese. “Il Milan non vuole aspettare all’infinito, altrimenti si concentrerà su altri obiettivi”, ha detto Di Marzio. Uno potrebbe essere Simon Kjaer. Per le parole del suo agente, continua a leggere >>>

