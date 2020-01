Calciomercato Milan – Non è ancora fatta per Todibo: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, il Milan non ha ancora concluso l’acquisto Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona che è seguito dai rossoneri da diverse settimane.

Stando alle ultime indiscrezioni, il francese vorrebbe lasciare il club blaugrana solamente in prestito, cosa che ovviamente non fa piacere affatto a Maldini e Boban. Todibo sta pensando di aggregarsi al Barcellona in partenza per l’Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna. Intanto ecco le ultime novità sulla cessione di Paqueta, continua a leggere >>>

