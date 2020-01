Calciomercato Milan – Marchetti: “Paqueta al Psg? Leonardo lo vuole subito”

CALCIOMERCATO MILAN – L’esperto di mercato Luca Marchetti, dagli studi di ‘Sky Sport’, ha parlato dell’interesse sempre vivo del Psg per Lucas Paqueta. Ecco quello che può accadere nei prossimi giorni: “Paqueta può andare al Psg perché Leonardo che lo ha portato in Italia lo giudica un talento e lo vorrebbe a Parigi. Il Psg, quindi, può affondare il colpo in questa finestra di mercato”. Non solo uscite, il Milan punta forte su Jean-Clair Todibo ma c’è un problema, continua a leggere >>>

