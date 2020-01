Calciomercato Milan – Marchetti: “Todibo vorrebbe tornare al Barcellona, i rossoneri però…”

CALCIOMERCATO MILAN – Ecco le ultime sulla trattativa Milan-Todibo fornite dall’esperto di mercato Luca Marchetti dagli studi di ‘Sky Sport’: “Todibo non gioca, ha bisogno di andare a giocare e lo ha manifestato anche al Milan. Bisogna però trovare la formula giusta perchè il Barcellona vorrebbe un prestito con diritto di riscatto a favore del Milan ma anche un controriscatto a suo favore, in modo che non si perda il controllo sul giocatore. Molto dipenderà dalle prestazioni del giocatore perché dovrà essere convincente nella sua esperienza rossonera, ma lo stesso ragazzo ha manifestato la volontà di avere la porta aperta per un’eventuale ritorno al Barcellona. Il giocatore, quindi, vorrebbe mettersi in mostra con la maglia del Milan per poi avere più porte aperte per il suo futuro. Questa situazione va approfondita bene con il Barcellona perché il Milan non vuole fare la succursale dei blaugrana per valorizzare un giocatore e poi non poterne usufruire in futuro”. Intanto Samu Castillejo è richiesto in Spagna: ecco la sua posizione, continua a leggere >>>

