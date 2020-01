Calciomercato Milan – Castillejo richiesto dall’Espanyol, lui vuole restare

CALCIOMERCATO MILAN – Un altra stagione all’ombra di Jesus Suso per Samuel ‘Samu’ Castillejo, giocatore su cui il Milan ha investito molto lo scorso anno, ma che non sta riuscendo a scalzare l’ex Liverpool nonostante il suo periodo di forma non eccellente. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, c’è una pretendente che fa sul serio per il numero 7, ovvero l’Espanyol. L’offerta degli spagnoli è di un prestito con diritto di riscatto, ma il giocatore non molla e la sua posizione è chiara: quella di restare al Milan. Castillejo piace anche alla sua ex squadra, il Villarreal, ma per il momento non c’è niente che bolle in pentola, perché l’attaccante esterno non si vuole muovere da Milano. Intanto ha parlato l’agente di Fabio Borini sul suo futuro, continua a leggere >>>

